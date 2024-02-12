Модели могут появиться на рынке под именами Ioniq T10 и Ioniq T7.

Раскрыты названия двух новых электрических пикапов Hyundai. Как пишет австралийский Drive.com, еще в конце 2023 года южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал товарные знаки Ioniq T7 и Ioniq T10.

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Ioniq в названии указывает на то, что модель будет электрической, а индекс – ее позиционирование в линейке. Если эти обозначения действительно достанутся пикапам, Ioniq T10 расположится на вершине гаммы и станет флагманом.

Заявка на регистрацию товарных знаков Ioniq T7 и Ioniq T10 была подана в Австралии, однако этот рынок не будет основным для электропикапов. Ioniq T10 ждут в США: ожидается, что это будет полноразмерная модель, по габаритам близкая к Ford F-150 и GMC Sierra. Ioniq T7, в свою очередь, будет среднеразмерным, как СһеѵгоІет Colorado, или компактным, как Santa Cruz.

С большой вероятностью оба пикапа получат двухмоторную установку и полный привод, однако не исключен и вариант с одним электромотором и задним приводом. В продаже новинки могут появиться в 2025 или 2026 годах.

Разработкой электрических пикапов занимается и Kia. Подробностей о них пока мало, поскольку на рынке они появятся не ранее 2027 года. Стратегия компании предусматривает, что к 2030 году около 80 процентов продаж электрических автомобилей будут приходиться на Северную Америку, Европу, Южную Корею и Китай.

Но от топливных моделей корейская компания не отказывается: к запуску готовится рамный дизельный пикап на агрегатах внедорожника Mohave. Ему пророчат имя Tasman, а главным рынком для него станет как раз Австралия. Там новинка должна конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger.