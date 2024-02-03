Два мировых патриарха коммерческой техники - Hyundai и Iveco - объединили свои научно-технические потенциалы для разработки нового электрического автомобиля в группе eLCV.

В детали договора оба производителя не вдаются, сообщено лишь об изготовлении модели на глобальной платформе eLCV Hyundai. Премьерный показ намечен на сентябрь этого года в рамках выставки IAA Transportation в Ганновере, Германия.

Также стало известно, что автомобиль под маркой Iveco станет первой экспортной моделью, которая будет использовать новую специально созданную платформу Hyundai именно для "коммерческих транспортных средств общей массой от 2,5 до 3,5 тонн". Очевидно, предполагается кооперация с довольно перспективной схемой, в которой Hyundai будет производить и поставлять шасси с кабиной, а Iveco будет настраивать и распространять уже готовый продукт.

Читайте также Полноприводные Iveco Daily с усиленной защитой отправили не на фронт, а в глухой лес

Подробности о технических характеристиках, силовой конфигурации, дизайнерских решениях внешнего вида и интерьера отсутствуют. Вероятно, для улучшения возможностей перевозки грузов фургон eLCV двух уважаемых брендов будет иметь низкий грузовой пол.

1 февраля 2024 года. Подписание соглашения о союзе двух брендов для создания полностью электрического легкого коммерческого автомобиля на глобальной платформе eLCV для Iveco Group в Европе. Фото: Hyundai

Компании относительно дальнейших перспектив добавили, что "новое соглашение не только означает расширение их партнерства, чтобы охватить широкий спектр экологически чистых линеек, но также подчеркивает совместное обязательство обеих компаний ускорить переход к мобильности и транспорта с нейтральным выбросом углерода".

Из предыдущих проектов сотрудничества Hyundai и Iveco можно выделить их удачные разработки коммерческих фургонов eDaily FCEV и E-Way FCEV с водородными двигателями.