Два світові патріархи комерційної техніки - Hyundai та Iveco - об’єднали свої науково-технічні потенціали для розробки нового електричного автомобіля в групі eLCV.

В деталі договору обидва виробники не вдаються, повідомлено лише про виготовлення моделі на глобальній платформі eLCV Hyundai. Прем’єрний показ намічено на цьогорічний вересень в рамках виставки IAA Transportation у Ганновері, Німеччина.

Також стало відомо, що автомобіль під маркою Iveco стане першою експортною моделлю, яка використовуватиме нову спеціально створену платформу Hyundai саме для "комерційних транспортних засобів загальною масою від 2,5 до 3,5 тонн". Вочевидь, передбачається кооперація з доволі перспективною схемою, у якій Hyundai виготовлятиме та постачатиме шасі з кабіною, а Iveco налаштовуватиме та розповсюджуватиме уже готовий продукт.

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Подробиці про технічні характеристики, силову конфігурацію, дизайнерські рішення зовнішнього вигляду та інтер'єр відсутні. Ймовірно, для покращення можливостей перевезення вантажів фургон eLCV двох поважних брендів матиме низьку вантажну підлогу.

1 лютого 2024 року. Підписання угоди про союз двох брендів задля створення повністю електричного легкого комерційного автомобіля на глобальній платформі eLCV для Iveco Group у Європі. Фото: Hyundai

Компанії щодо подальших перспектив додали, що "нова угода не тільки означає розширення їхнього партнерства, щоб охопити ширший спектр екологічно чистих лінійок, але також підкреслює спільне зобов’язання обох компаній прискорити перехід до мобільності та транспорту з нейтральним викидом вуглецю".

З попередніх проєктів співпраці Hyundai та Iveco можна виділити їх вдалі розробки комерційних фургонів eDaily FCEV та E-Way FCEV з водневими двигунами.