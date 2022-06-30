В европейских офисах Hyundai и Kia уже прошли обыски.

Европейские офисы корейских Hyundai и Kia обыскали из-за подозрений в махинациях с измерениями вредных выбросов. По данным Bloomberg, восемь офисов компаний в Германии и Люксембурге было осмотрено 140 представителями прокуратуры.

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Утверждается, что производители использовали “обманное” оборудование и программное обеспечение, чтобы искусственно занизить объемы вредных выбросов. Расследование также проводится в отношении компаний BorgWarner и Robert Bosch, которые, вероятно, поставляли автопроизводителям соответствующее программное обеспечение.

В Kia и Hyundai подтвердили, что в их помещениях прошли обыски, и заявили, что готовы сотрудничать с властями. Содействие во время следствия пообещала и BorgWarner, а в Robert Bosch заявили, что уладили все разногласия с властями еще в 2019 году.

По данным Франкфуртской прокуратуры, около 210 тысяч проданных до 2020 года автомобилей могли быть оснащены «обманным» программным обеспечением, которое отключало системы снижения вредных выбросов дизельных моторов во время езды, что увеличивало мощь и уменьшало расход топлива.

Самый громкий на сегодняшний день дизельный скандал связан с Volkswagen. Он разгорелся в 2015 году, когда концерн уличили в адаптации во время тестов на содержание выхлопных газов. Автомобили автоматически переключаемых в тестовый режим во время испытаний и все нормы по выхлопам выполнялись. Но не дороге программа выключала тестовый режим и наращивала мощность двигателя.

Тогда Volkswagen пришлось отозвать и даже выкупать у владельцев 11 миллионов автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными моторами EA189. Общий объем ущерба от «Дизельгейту» составил 35 миллиардов евро.