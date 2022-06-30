У європейських офісах Hyundai та Kia вже пройшли обшуки.

Європейські офіси корейських Hyundai та Kia обшукали через підозри у махінаціях з вимірами шкідливих викидів. За даними Bloomberg, вісім офісів компаній у Німеччині та Люксембурзі було оглянуто 140 представниками прокуратури.

Читайте також: Porsche запідозрили у "дизельгейті"

Стверджується, що виробники використовували “обманне” обладнання та програмне забезпечення, щоб штучно занизити обсяги шкідливих викидів. Розслідування також проводиться щодо компаній BorgWarner та Robert Bosch, які, ймовірно, постачали автовиробникам відповідне програмне забезпечення.

У Kia та Hyundai підтвердили, що в їхніх приміщеннях пройшли обшуки, та заявили, що готові співпрацювати з владою. Сприяння під час слідства пообіцяла й BorgWarner, а в Robert Bosch заявили, що залагодили всі розбіжності з владою ще у 2019 році.

За даними Франкфуртської прокуратури, близько 210 тисяч проданих до 2020 року автомобілів могли бути оснащені «обманним» програмним забезпеченням, яке відключало системи зниження шкідливих викидів дизельних моторів під час їзди, що збільшувало потужність та зменшувало розхід пального.

Найгучніший на сьогоднішній день дизельний скандал пов’язаний з Volkswagen. Він розгорівся у 2015 році, коли концерн викрили в адаптації під час тестів на вміст вихлопних газів. Автомобілі автоматично перемикались у тестовий режим під час випробувань і всі норми по вихлопам виконувались. Але не дорозі програма вимикала тестовий режим і нарощувала потужність двигуна.

Тоді Volkswagen довелося відкликати та навіть викуповувати у власників 11 мільйонів автомобілів Volkswagen, Porsche, Audi та Seat з дизельними моторами EA189. Загальний обсяг збитків від «дизельгейту» склав 35 мільярдів євро.