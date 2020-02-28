Hyundai Motor закрыл завод в Южной Корее в пятницу после того, как у одного работника был обнаружен коронавирус.

Завод в Ульсане производит внедорожники, такие как Palisade, Tucson, Santa Fe и Genesis GV80. Закрытие нанесло новый удар по Hyundai, который только возобновил производство на местных заводах, пострадавших от недостатка китайских запчастей после вспышки вируса.

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В Южной Корее больше всего зараженных людей за пределами Китая, что затрагивает такие компании, как Samsung и Hyundai. Южная Корея в пятницу сообщила о 256 новых случаях, в результате чего общее число инфицированных достигло 2022 человек.

"Компания также поместила коллег, которые находились в тесном контакте с зараженным сотрудником, в карантин и приняла меры, чтобы проверить их на возможное заражение", – говорится в сообщении Hyundai Motor. Всего на заводе Hyundai в Ульсане работает 34 тысячи рабочих.