Hyundai Motor закрив завод в Південній Кореї в п'ятницю після того, як у одного працівника було виявлено коронавірус.

Завод в Ульсані виробляє позашляховики, такі як Palisade, Tucson, Santa Fe і Genesis GV80. Закриття завдало нового удару по Hyundai, який щойно відновив виробництво на місцевих заводах, які постраждали від нестачі китайських запчастин після спалаху вірусу.

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У Південній Кореї найбільше заражених людей за межами Китаю, що зачіпає такі компанії, як Samsung і Hyundai. Південна Корея в п'ятницю повідомила про 256 нові випадки, в результаті чого загальне число інфікованих досягла 2 022 людей.

“Компанія також помістила колег, які перебували в тісному контакті з зараженим співробітником, в карантин і вжила заходів, щоб перевірити їх на можливе зараження”, - йдеться в повідомленні Hyundai Motor. Загалом на заводі Hyundai в Ульсані працює 34 000 робочих.