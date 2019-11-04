Хэтчбек получил грозное название Bisimoto VelosterRaptor N и плюс 45 сил. Хотя на вид совсем не страшный.

О серийном воплощении такой "зажигалки" речь не идет, Bisimoto VelosterRaptor N создан в единственном экземпляре для тюнинг-шоу SEMA. Зато, рядом с ним будет стоять Veloster с полным набором фирменных аксессуаров, который уже сейчас может заказать каждый покупатель этой модели.

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VelosterRaptor N Concept построен в сотрудничестве с американским тюнинг-ателье Bisimoto, ответственном за появление на свет 1000-сильного универсала Honda Civic. Основой для проекта стал серийный Veloster N с опциональным спорт-пакетом Performance. Результат сотрудничества подразделения N и Bisimoto в Hyundai называют “убийцей Type R”.



Фото: Hyundai Bisimoto VelosterRaptor N Concept / Hyundai

320 лошадей под капотом должны оправдывать такое название. Моторный блок Veloster прокачали новым турбонагнетателем с улучшенным инерционным наддувом в периоды перекрытия клапанов, промежуточным охладителем, системой впрыска водно-метаноловой смеси, “скоростным” впуском и прямотоком на выхлопе. Кроме того, хэтчбек получил усиленные тормоза Tarox, колеса Fifteen52, новый спойлер, заниженную подвеску Eibach с электронноуправляемыми амортизаторами, облегченные кресла Momo и дополнительный набор приборов.

Фото: Hyundai Veloster N Performance Concept / Hyundai

Соперник хищного VelosterRaptor N Concept – Honda Civic Type R, имеет под капотом двухлитровый мотор с отдачей в 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Первую “сотню” японский хэтчбек набирает за 5,7 секунды и способен продолжить ускорение до максимальных 272 км/час. При этом Civic Type R является серийной моделью и уже успел не раз доказать свою боеспособность на треке. Покажет ли свои зубы VelosterRaptor где-то, кроме выставки SEMA – неизвестно.

Фото: Hyundai Veloster Grappler Concept / Hyundai

Компанию VelosterRaptor N Concept на SEMA составят еще два шоукара: Veloster N Performance Concept с полным набором фирменных N-компонентов для тюнинга и внедорожный Veloster Grappler.

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