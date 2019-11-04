Хетчбек отримав грізну назву Bisimoto VelosterRaptor N та плюс 45 сил. Хоча на вигляд зовсім не страшний.

Про серійне втілення такої "запальнички" мова не йде, Bisimoto VelosterRaptor N створений в єдиному екземплярі для тюнінг-шоу SEMA. Зате, поруч із ним, стоятиме Veloster з повним набором фірмових аксесуарів, який вже зараз може замовити кожен покупець цієї моделі.

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VelosterRaptor N Concept збудований у співпраці з американським тюнінг-ательє Bisimoto, відповідальне за появу на світ 1000-сильного універсала Honda Civic. Основою для проекту став серійний Veloster N з опційним спорт-пакетом Performance. Результат співпраці підрозділу N та Bisimoto в Hyundai називають “вбивцею Type R”.



Фото: Hyundai Bisimoto VelosterRaptor N Concept / Hyundai

320 коней під капотом мають виправдовувати таку назву. Моторний блок Veloster прокачали новим турбонагнітачем з поліпшеним інерційним наддувом в періоди перекриття клапанів, проміжним охолоджувачем, системою упорскування водно-метанолової суміші, “швидкісним” впуском та прямотоком на вихлопі. Крім того, хетчбек отримав посилені гальма Tarox, колеса Fifteen52, новий спойлер, занижену підвіску Eibach з електроннокерованими амортизаторами, полегшені крісла Momo і додатковий набір приладів.

Фото: Hyundai Veloster N Performance Concept / Hyundai

Суперник хижого VelosterRaptor N Concept – Honda Civic Type R, має під капотом дволітровий мотор з віддачею у 320 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Першу “сотню” японський хетчбек набирає за 5,7 секунди і здатен продовжувати прискорення до максимальних 272 км/год. При цьому Civic Type R є серійною моделлю і вже встиг не раз довести свою боєздатність на треку. Чи покаже свої зуби VelosterRaptor десь, крім виставки SEMA – невідомо.

Фото: Hyundai Veloster Grappler Concept / Hyundai

Компанію VelosterRaptor N Concept на SEMA складуть ще два шоукари: Veloster N Performance Concept з повним набором фірмових N-компонентів для тюнінгу та позашляховий Veloster Grappler.

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