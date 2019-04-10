Новая модульная платформа третьего поколения имеет лучшие показатели жесткости, безопасности, шумо - и вибронагруженности, по сравнению с предыдущим шасси.

Компания Hyundai создала научно-популярную короткометражку, посвященную фирменной платформе третьего поколения.

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В первую очередь переход новой Sonata и других моделей марки на новую платформу скажется на дизайне автомобилей Hyundai. Платформа предусматривает короткие свесы, низкую линию крыши и капота, а также более низкую посадку водителя и пассажиров. Последнее положительно отразится на управляемости, благодаря более низкому центру веса.

Фото: платформы второго и третьего поколения / Hyundai

Особенностью новой платформы является переднее размещение силовых агрегатов, что распределяет энергию удара при аварии в трех направлениях. На повышение уровня безопасности также влияют усиленные стальные детали, выполненные методом горячей штамповки. Hyundai говорит, что при фронтальном ударе с малым перекрытием они заставляют автомобиль смещаться, а не разворачиваться.

Новая платформа также имеет улучшенное охлаждение моторного отсека. Почти плоское днище для лучшей аэродинамической эффективности. Оптимизировано распределение веса, в том числе для гибридов. Для этого батарею решено устанавливать не по задней оси, а в пределах базы. К тому же измененная геометрия задней подвески и угол продольного наклона оси поворота передних колес.

Платформу планируют использовать для построения автомобилей с различными силовыми установками, в том числе гибридными и полностью электрическими.

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