Нова модульна платформа третього покоління має кращі показники жорсткості, безпеки, шумо- та вібронавантаженості, порівняно з попереднім шасі.

Компанія Hyundai створила науково-популярну короткометражку, присвячену фірмовій платформі третього покоління.

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В першу чергу перехід нової Sonata та інших моделей марки на нову платформу позначиться на дизайні автомобілів Hyundai. Платформа передбачає короткі звіси, низьку лінію даху і капоту, а також нижчу посадку водія і пасажирів. Останнє позитивно відобразиться на керованості, завдяки нижчому чентру ваги.

Фото: платформи другого та третього покоління / Hyundai

Особливістю нової платформи є переднє розміщення силових агрегатів, що розподіляє енергію удару при аварії в трьох напрямках. На підвищення рівня безпеки також впливають посилені сталеві деталі, виконані методом гарячого штампування. Hyundai говорить, що при фронтальному ударі з малим перекриттям вони змушують автомобіль зміщуватись, а не розвертатись.



Нова платформа також має покращене охолодження моторного відсіку. Майже пласке днище для кращої аеродинамічної ефективності. Оптимізовано розподіл ваги, в тому числі для гібридів. Для цього батарею вирішено встановлювати не за задньою віссю, а в межах бази. До того ж змінена геометрія задньої підвіски і кут поздовжнього нахилу осі повороту передніх коліс.

Платформу планують використовуватися для побудови автомобілів з різними силовими установками, в тому числі гібридними і повністю електричними.

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