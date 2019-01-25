Она совсем другая!

Как шпионы смогли понять, что под камуфляжем именно новая Hyundai Sonata – неясно, хотя определенные признаки южнокорейской марки в тестовом муле все же есть.

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В прошлом году компания Hyundai взяла курс на индивидуализацию стиля каждой модели, постепенно отходя от практики “масштабируемого дизайна”, когда одна модель отличается от другой, практически, только размерами.

Судя по фото, Hyundai Sonata станет одним из первых индивидуальных автомобилей марки. Машину поймали в объектив камеры во время тестов на Ближнем Востоке. Из-за сильного камуфляжа судить о виде модели в целом пока сложно, однако некоторые детали маскировочная пленка скрыть не в состоянии.

Прежде всего, в глаза бросается динамичный силуэт: корейцы явно стремились придать седану купеобразный вид, что делает его похожим на лифтбек. Подобное решение уже применяется на седане Hyundai LaFesta, который продается исключительно в Китае.

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На крышке багажника заметен небольшой спойлер, а фонари соединены между собой световой линией. Необычно выглядит линия округлого высокого капота – такая конструктивная особенность, скорее всего, призвана снизить риск травм при наезде на пешеходов.

По предварительным данным, новое поколение Hyundai Sonata получит двигатели мощностью от 120 до 190 л. с., а у вероятной версии N может быть 250-275-сильный двигатель.

Премьера новой Hyundai Sonata ожидается уже в ближайшее время, сначала в Южной Корее, а следом в США.

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