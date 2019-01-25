Вона геть інша!

Як шпигуни змогли зрозуміти, що під камуфляжем саме нова Hyundai Sonata – не ясно, хоча певні ознаки південнокорейської марки у тестовому мулі усе ж є.

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Минулого ркоу компанія Hyundai узяла курс а індивідуалізацію стилю кожної моделі, поступово відходячи від практики “масштабованого дизайну”, коли одна модель відрізняється від іншої, практично, лиш розмірами.

Судячи з фото, Hyundai Sonata стане одним з перших індивідуальних автомобілів марки. Машину упіймали у об’єктив камери під час тестів на Близькому Сході. Через сильний камуфляжу судити про вигляд моделі в цілому поки складно, однак деякі деталі маскувальна плівка приховати не в змозі.

Перш за все, в очі кидається динамічний силует: корейці явно прагнули надати седану купеподібний вигляд, що робить його схожим на ліфтбек. Подібне рішення вже застосовується на седані Hyundai LaFesta, який продається виключно в Китаї.

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На кришці багажника помітний невеличкий спойлер, а ліхтарі сполучені між собою світловою лінією. Незвично виглядає лінія округлого високого капоту – така конструктивна особливість, скоріш за все, покликана знизити ризик травм при наїзді на пішоходів.

За попередніми даними, нове покоління Hyundai Sonata отримає двигуни потужністю від 120 до 190 к.с., а у ймовірної версії N може бути 250-275-сильний двигун.

Прем'єра нової Hyundai Sonata очікується вже найближчим часом, спочатку у Південній Кореї, а слідом у США.

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