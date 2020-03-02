Ford создал рекламный ролик, в котором показывает новый электрический кроссовер Mustang Mach-E как идеальное авто для вечеринок.

Главная идея в том, что его багажный отсек с пластиковой емкостью в 136 литров удобно использовать не только для перевозки вещей, но и как посуду.

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Багажник можно заполнить льдом и положить туда, например, бутылки с пивом или морепродукты, или овощи с фруктами. Этакий мини-стол. А учитывая, что этот холодильник плотно закрывается, такие блюда можно даже хранить в багажнике.



Багажник Ford можно использовать как холодильник

Смотрите рекламный ролик от Ford о Mustang Mach-E

Более того, Ford подсчитал, что в такую емкость входит ровно тысяча обжаренных куриных крыльев. К счастью, в багажнике есть специальное дренажное отверстие, благодаря которому даже после жирной пищи его легко можно помыть водой из шланга.

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