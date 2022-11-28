Toyota Camry вырезали из целого куска дерева и работа над ней заняла 35 дней. У нее открывается дверь, возвращаются колеса и работает подвеска.

У Toyota Camry появилась нестандартная масштабная копия. Популярный массовый седан был воссоздан из дерева. Особенности модели и процесс ее строительства показали видео на Youtube-канале Woodworking Art.

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Копия Toyota Camry 2022 была создана за 35 дней мастером по Вьетнаму. По существу автомобиль вырезали из целого куска дерева и покрыли лаком. Седан Toyota воспроизвели до мельчайших деталей. У нынешнего поколения модели достаточно сложный дизайн с множеством изгибов, поэтому работа оказалась сложной.

Салон Toyota Camry также выполнен очень подробно – например, руль у него вращается, а сиденья регулируются. В модели открывается дверь, капот и багажник, а также можно рассмотреть моторный отсек.

Кроме того, в Toyota Camry двигаются зеркала заднего вида и стеклоочистители, возвращаются передние колеса. Модель может передвигаться самостоятельно на электродвигателе. Подвеска авто также рабочая, а фары могут включаться, ведь в них установлены светодиоды.

Это далеко не первая подобная работа вьетнамского мастера. Ранее он уже воспроизвел в дереве ряд других моделей авто, среди которых внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Некоторые машины достаточно велики и могут возить людей.