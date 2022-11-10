В Україні виставили на продаж дуже незвичну Toyota Camry 2015. За звичайний з виду седан просять аж 85 тис. євро.

Справа у тім, що ця Тойота Кемрі непроста – автомобіль броньовано. Він отримав кевларовий захист, куленепробивні вікна та шини, які не бояться проколів.

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Броня відповідає стандарту VR6, тобто витримує обстріл зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм. До того ж, передбачені камери та система пожежегасіння.

Разом із тим Toyota Camry залишається комфортабельною та багато укомплектована. У неї шкіряний салон, є електроприводи сидінь та керма, адаптивний круіз-контроль.

Під капотом встановлений звичний 3,5-літровий V6 на 272 к. с. У парі з ним працює автоматична КПП.