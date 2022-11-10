В Украине выставили на продажу очень необычную Toyota Camry 2015. За обычный с виду седан просят аж 85 тыс. евро.

Дело в том, что эта Toyota Camry непростая – автомобиль бронированный. Он получил кевларовую защиту, пуленепробиваемые окна и шины, которые не боятся проколов.

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Броня соответствует стандарту VR6, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки калибра 7,62 мм. К тому же предусмотрены камеры и система пожаротушения.

Вместе с тем Toyota Camry остается комфортабельной и многоукомплектованной У нее кожаный салон, есть электроприводы сидений и руля, адаптивный круиз-контроль.

Под капотом установлен привычный 3,5-литровый V6 на 272 л. с. В паре с ним работает автоматическая КПП.