Генеральный директор Tesla также сообщает, что имеет тысячи масок N95, которые готов отдать больницам.

Еще совсем недавно Илон Маск заявлял, что паника вокруг коронавируса – ерунда и его заводы будут работать, как и раньше. Под общественным давлением руководитель компании все же приостановил “Гигафабрики”, а теперь даже решил помогать правительству в борьбе с эпидемией.

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Аппараты искусственной вентиляции легких или медицинские вентиляторы являются решающим инструментом в борьбе с COVID-19, поскольку этот вирус вызывает проблемы с дыханием.

“В Китае было избыточное предложение, поэтому мы приобрели 1255 вентиляторов ResMed, Philips&Medtronic, утвержденных FDA, в пятницу вечером и привезли их в Лос-Анджелес. Если вы хотите получить бесплатный аппарат вентиляции, сообщите нам об этом!”, – написал Маск в своем Твиттере.

Кроме того, производитель электрокаров имеет запас сертифицированных медицинских масок N95 в четверть миллиона единиц и готов раздать их больницам.

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