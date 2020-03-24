Генеральний директор Tesla також повідомляє, що має тисячі масок N95, які готовий віддати лікарням.

Ще зовсім недавно Ілон Маск заявляв, що паніка довкола коронавірусу – нісенітниця і його заводи працюватимуть, як і раніше. Під суспільним тиском керівник компанії все ж призупинив “Гігафабрики”, а тепер навіть вирішив допомагати уряду в боротьбі з епідемією.

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Апарати штучної вентиляції легень або медичні вентилятори є вирішальним інструментом у боротьбі з COVID-19, оскільки цей вірус викликає проблеми з диханням.

“У Китаї була надлишкова пропозиція, тому ми придбали 1255 вентиляторів ResMed, Philips&Medtronic, затверджених FDA, у п’ятницю ввечері і привезли їх в Лос-Анджелес. Якщо ви хочете отримати безкоштовний апарат вентиляції, повідомте нас про це!”, – написав Маск у своєму Твіттері.

Крім того, виробник електрокарів має запас сертифікованих медичних масок N95 у чверть мільйона одиниць і готовий роздати їх лікарням.

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