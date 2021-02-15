В январе 2021 г импорт дизельного топлива в Украину вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 366,4 тыс. т.

Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 193 тыс. т. Такой сильный скачок объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в январе прошлого года из-за снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

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В Консалтинговой группе “А-95” отметили, что по итогам отчетного месяца импорт из Беларуси нарастили ключевые поставщики: компания UPG увеличила импорт в 2,5 раза, с 16,4 тыс. т, до 42,7 тыс. т., А ОККО и WOG - на 105% и 180%, до 34,3 тыс. т и 19,4 тыс. т соответственно.

Кроме того, одним из крупнейших импортеров белорусского дизеля стала компания «БРСМ-Нафта», которая поставила 17,6 тыс. т. Для сравнения, в прошлом году оператор импортировал из РБ всего лишь 600 т. ресурса.

Поставки ДТ из Российской Федерации в январе-2 021 сократились на 14,5%, до 121,8 тыс. т из которых 46,9 тыс. т (-37,3% к январю-2020) было поставлено через терминал в Гомеле, 48 , 2 тыс. т (+ 31,2%) железной дорогой и 26,6 тыс .т (-13,5%) по трубопроводу “Прикарпатзападтранс”.

Импорт из Литвы в январе 2021 г сократился на 30%, до 33,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2020 г. В портах было оформлено около 16 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к январю 2019 г.).

По данным Консалтинговой группы “А-95”, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн т. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.