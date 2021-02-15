У січні 2021 р імпорт дизельного палива в Україну виріс на 23,5%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 366,4 тис. т.

Імпорт з Білорусі зріс більш ніж в 2,2 рази, до 193 тис. т. Такий сильний стрибок пояснюється низьким показником імпорту ДТ з Білорусі в січні минулого року через зниження поставок сировини на місцеві НПЗ в першому кварталі.

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В Консалтинговій групі “А-95” відзначили, що за підсумком звітного місяця імпорт з Білорусі наростили ключові постачальники: компанія UPG збільшила імпорт в 2,5 рази, з 16,4 тис. т, до 42,7 тис. т., А ОККО і WOG - на 105% і 180%, до 34,3 тис. т і 19,4 тис. т відповідно.

Крім того, одним з найбільших імпортерів білоруського дизеля стала компанія «БРСМ-Нафта», яка поставила 17,6 тис. т. Для порівняння, в минулому році оператор імпортував з РБ всього лише 600 т. ресурсу.

Поставки ДТ з Російської Федерації в січні-2 021 скоротилися на 14,5%, до 121,8 тис. т з яких 46,9 тис. т (-37,3% до січня-2020) було поставлено через термінал в Гомелі, 48 , 2 тис. т (+ 31,2%) залізницею і 26,6 тис .т (-13,5%) по трубопроводу “ПрикарпатЗахідтранс”.

Імпорт з Литви в січні 2021 р скоротився на 30%, до 33,8 тис. т, в порівнянні з обсягом поставок в січні 2020 р. У портах було оформлено близько 16 тис. т дизельного палива (-3,3% до січня 2019 г.).

За даними Консалтингової групи “А-95”, баланс українського ринку дизпалива в 2020 р збільшився на 5,8% - до рекордних за весь період спостережень 7,39 млн т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 39% - до 1,12 млн. т, а імпорт додав 1,4% і склав 6,26 млн. т.