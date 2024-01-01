Индекс бензина 2024: Украина последняя в рейтинге европейских стран

Самым выгодным соотношением цены бензина к зарплатам отличаются страны с высокими зарплатами. Так, среднестатистический житель Швейцарии на среднюю зарплату может "заправиться" на 2 945 литров, люксембуржец - на 2 594 литра, а датчанин - на 1 922 литра. Украинец – только 209 литров. Результаты исследования опубликовали на сайте icodi.com.

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В Украине согласно самым свежим данным ПФУ средняя зарплата по стране составляет 15 434 грн (или 12 424 грн чистыми). Таким образом, среднестатистический украинец на свою зарплату может заправить лишь 209 литров (последнее место среди 43 стран рейтинга). Год назад этот показатель был на 32 литра больше (241 литр).

Худшие европейские страны рейтинга - Молдова (430 литров), Албания (338 литров) и собственно Украина (228 литров) на последнем месте.

Методология

Индекс бензина - это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который с 2019 года составляют аналитики Picodi.

В этом исследовании использованы последние данные о средней заработной плате, размещенные на сайтах государственных статистических служб и соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют этой информации, была использована статистика с сайта Numbeo.

Средняя стоимость бензина была взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату нетто на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использован средний курс Google Finance за июнь 2024 года.