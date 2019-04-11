Qs Inspiration дебютирует в Шанхае в виде концепта, дизайн которого будет основой для будущих седанов бренда.

На автосалоне Shanghai Auto Show 2019 компания Infiniti представит концепт Qs Inspiration, который будет вдохновлять дизайнеров марки при создании будущих моделей.

Также интересно: На электрический Hyundai Kona Electric объявлены украинские цены и комплектации

Первыми в списке кандидатов на серийное воплощение Qs Inspiration стоят седаны Q50 и Q70. Который из них получит дизайн в стиле нового концепта – пока не ясно, однако не исключено, что оба.

Ранее компания Infiniti презентовала коцепты Q Inspiration и QX Inspiration, которые обещала воплотить в жизнь в 2021 году. Очередной прототип добавляет веса концептуальному модельному ряду марки и демонстрирует готовность Infiniti к выходу на рынок электрокаров премиум-класса.



Фото: Infiniti Qs Inspiration / Infiniti

“Эпоха электрификации дает нам возможность закрепиться на позиции инновационного бренда, готового быстро и решительно выступать в этом новом и стремительно растущем сегменте рынка”, – сказал президент Infiniti Кристиан Менье.

Концептуальный седан построен на новой платформе, которая разрабатывалась специально для моделей с электромоторами. Qs Inspiration получил электрическую силовую установку и систему полного привода. Остальные все технические характеристики автомобиля пока держутся в тайне.

Также интересно: Энтузиаст построил себе электрокар и отправился на нем в путешествие по всем континентам