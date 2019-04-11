Qs Inspiration дебютує в Шанхаї у вигляді концепта, дизайн якого буде основою для наступних седанів бренду.

На автосалоні Shanghai Auto Show 2019 компанія Infiniti представить концепт Qs Inspiration, який надихатиме дизайнерів марки при створенні майбутніх моделей.

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Першими у списку кандидатів на серійне втілення Qs Inspiration є седани Q50 та Q70. Котрий з них отримає дизайн у стилі нового концепту – поки не ясно, однак не виключено, що обидва.

Раніше компанія Infiniti презентувала коцепти Q Inspiration та QX Inspiration, котрі обіцяла втілити у життя в 2021 році. Черговий прототип додає ваги концептуальному модельному ряду марки і демонструє готовність Infiniti до виходу на ринок електрокарів преміум-класу.



Фото: Infiniti Qs Inspiration / Infiniti

“Епоха електрифікації дає нам можливість закріпитися на позиції інноваційного бренду, готового швидко і рішуче виступати в цьому новому і стрімко зростаючому сегменті ринку”, – сказав президент Infiniti Крістіан Меньє.

Концептуальний седан побудований на новій платформі, яка розроблялась спеціально для моделей з електромоторами. Qs Inspiration отримав електричну силову установку і систему повного приводу. Решта всіх технічних характеристик автомобіля поки тримається в таємниці.

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