Ефектна поява автомобіля перед журналістами, м'яко кажучи, не вдалась.

Новий концептуальний кросовер Infiniti QX Inspiration зламався, не доїхавши до стенду на автосалоні у Детройті.

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QX Inspiration – вкрай важливий концепт для марки, оскільки він є носієм нової мови дизайну та є провісником тотальної електрифікації Infiniti. Через три-чотири роки він має втілитись у серійний автомобіль. Та його перший вихід у світ вдалим назвати важко. Під час прем’єри у Детройті автомобіль не зміг виїхати на подіум і зупинився у 50 кроках від сцени. Згодом маршалам вдалось вирішити проблему і концепт зайняв своє місце на стенді.

Фото: Infiniti QX Inspiration / Jalopnik, Autoblog, Motor1

QX Inspiration є середньорозмірним кросовером довжиною 4650 мм. Тобто за розмірами машина порівнянна з новим Infiniti QX50. За неофіційними даними блок батарей QX Inspiration має ємність у 115 кіловат-годин. Такий запас електронів дозволяє долати більше 600 км на одному заряді.

Виглядає автомобіль досить ефектно, поєднуючи традиційні для марки плавні лінії з гострими кутами, а масивні “м’язи” з вузькою оптикою. Комбінація вийшла агресивною на вигляд. Доповнюють образ великі 22-дюймові диски.



Технічних характеристик концепту виробник не розкрив. Зазначено лише, що кросовер обладнано парою електромоторів – по одному на кожній осі й електронною системою повного приводу e-AWD. Повідомляється, що потужність силової установки порівняна з продуктивністю бензинового QX50 з двигуном V8.

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