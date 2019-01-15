Эффектное появление автомобиля перед журналистами, мягко говоря, не удалась.

Новый концептуальный кроссовер Infiniti QX Inspiration сломался, не доехав до стенда на автосалоне в Детройте.

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QX Inspiration – крайне важный концепт для марки, поскольку он является носителем нового языка дизайна и является предвестником тотальной электрификации Infiniti. Через три-четыре года он должен воплотиться в серийный автомобиль. И его первый выход в свет удачным назвать трудно. Во время премьеры в Детройте автомобиль не смог выехать на подиум и остановился в 50 шагах от сцены. Впоследствии маршалам удалось решить проблему и концепт занял свое место на стенде.

Фото: Infiniti QX Inspiration / Jalopnik, Autoblog, Motor1

QX Inspiration является среднеразмерным кроссовером длиной 4650 мм. То есть по размерам машина сравнима с новым Infiniti QX50. По неофициальным данным блок батарей QX Inspiration имеет емкость в 115 киловатт-часов. Такой запас электронов позволяет преодолевать более 600 км на одном заряде.

Выглядит автомобиль довольно эффектно, сочетая традиционные для марки плавные линии с острыми углами, а массивные “мышцы” с узкой оптикой. Комбинация получилась агрессивной на вид. Дополняют образ большие 22-дюймовые диски.

Технических характеристик концепта производитель не раскрыл. Указано лишь, что кроссовер оборудован парой электромоторов – по одному на каждой оси и электронной системой полного привода e-AWD. Сообщается, что мощность силовой установки сравнима с производительностью бензинового QX50 с двигателем V8.

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