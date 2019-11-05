В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн сервис. Отныне можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр.

В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился список свободных платных номерных знаков. Для удобства пользователей они сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

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Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков очень прост. В зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать “Номерные знаки: изготовление и хранение”. После этого в категории “сервис” выбрать “Наличие платных номерных знаков”. На выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии.

Информация на сайте обновляется каждый день. Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендовано выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак. С собой владелец транспортного средства должен иметь те же документы, что требуются для регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Напомним, что на сайте Главного сервисного центра МВД можно не только ознакомиться с информацией об имеющихся платных номерных знаках, а проверить их стоимость с помощью калькулятора цен.

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