Инспекторы по парковке и велопатрули патрульной полиции совместными усилиями борются с незаконной парковкой в центре Киева.

Инспекторы по парковке совместно с инспекторами велопатруля патрульной полиции провели совместную работу по предупреждению административных правонарушений, а именно стоянки автомобилей в зоне действия запрещающего знака 3.34 (остановка запрещена) на отрезке улицы Крещатик, 42-50.

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Работниками полиции было вынесено 4 постановления по ст. 122 ч1 КоАП, водители признавали свою вину и вежливо предоставляли документы, конфликтов не возникало. На просьбу переставить автомобиль в зону парковки водители без каких-либо замечаний выполняли просьбу.