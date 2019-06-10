Інспектори з паркування та велопатрулі патрульної поліції спільними зусиллями борються з незаконним паркуванням в центрі Києва.

Інспектори з паркування спільно з інспекторами велопатруля патрульної поліції провели спільну роботу по попередженню адміністративних правопорушень, а саме стоянки автомобілів в зоні дії заборонного знаку 3.34 (зупинку заборонено) на відрізку вулиці Хрещатик, 42-50.

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Працівниками поліції було винесено 4 постанови за ст. 122 ч1 КУпАП, водії визнавали свою вину та ввічливо надавали документи, конфліктів не виникало. На прохання переставити автомобіль в зону парковки водії виконували прохання та без будь-яких зауважень виконували прохання.