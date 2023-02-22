ChatGPT, который недавно стал доступен для украинцев, определил пять автомобилей, которые выглядят дороже, чем на самом деле стоят.

Публикуем ответ чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT относительно ТОП-5 авто, которые стоят значительно дешевле, чем смотрятся. Стоит заметить, что ИИ (искусственный интеллект) неплохо разбирается в автомобилях…

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Конечно, «крутизна» автомобиля зависит от многих факторов, таких как дизайн, производительность, технологичность, функциональность и прочее. Однако я могу назвать пять автомобилей, которые выглядят дорого, но стоят гораздо меньше, чем можно было бы ожидать: