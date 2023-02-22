ChatGPT, який не так давно став доступний для українців, визначив п’ять автомобілів, які виглядають дорожче, аніж насправді коштують.

Публікуємо відповідь чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT щодо ТОП-5 авто, які коштують значно дешевше, ніж виглядають. Варто зауважити, що ШІ (штучний інтелект) непогано розбирається в автомобілях, щоб там не казали…

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Ось відповідь штучного інтелекту ChatGPT:

Звичайно, «крутість» автомобіля залежить від багатьох факторів, таких як дизайн, продуктивність, технологічність, функціональність та інше. Однак, я можу назвати п’ять автомобілів, які виглядають дорого, але коштують значно менше, ніж можна було б очікувати: