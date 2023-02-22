ChatGPT, який не так давно став доступний для українців, визначив п’ять автомобілів, які виглядають дорожче, аніж насправді коштують.

Публікуємо відповідь чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT щодо ТОП-5 авто, які коштують значно дешевше, ніж виглядають. Варто зауважити, що ШІ (штучний інтелект) непогано розбирається в автомобілях, щоб там не казали…

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Ось відповідь штучного інтелекту ChatGPT:

Звичайно, «крутість» автомобіля залежить від багатьох факторів, таких як дизайн, продуктивність, технологічність, функціональність та інше. Однак, я можу назвати п’ять автомобілів, які виглядають дорого, але коштують значно менше, ніж можна було б очікувати:

  1. Mazda MX-5 Miata — це компактний родстер, який виглядає дорого, але коштує в середньому більш доступну ціну. Цей автомобіль є одним з найбільш популярних спортивних автомобілів в світі завдяки своїй продуктивності, керованості та стилю.
  2. Subaru BRZ — це купе з двигуном на задній привод, який є одним з найбільш доступних спортивних автомобілів на ринку. Він пропонує вражаючу керованість та продуктивність за прийнятну ціну.
  3. Volkswagen Golf GTI — це хетчбек, який виглядає вражаюче, але коштує значно менше, ніж його конкуренти. Цей автомобіль має потужний турбований двигун та відмінну керованість, що робить його одним з найбільш популярних спортивних автомобілів.
  4. Hyundai Veloster N — це компактний хетчбек, який пропонує вражаючу продуктивність та дизайн за доступну ціну. Він має потужний турбований двигун та відмінну керованість, що робить його привабливим вибором для любителів спортивних автомобілів.
  5. Ford Mustang — це легендарний спортивний автомобіль, який виглядає дорого, але коштує досить доступно. Він пропонує потужний двигун, швидкість та розкішну зовнішність, що робить його одним з найпопулярніших.