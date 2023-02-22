ChatGPT, який не так давно став доступний для українців, визначив п’ять автомобілів, які виглядають дорожче, аніж насправді коштують.
Публікуємо відповідь чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT щодо ТОП-5 авто, які коштують значно дешевше, ніж виглядають. Варто зауважити, що ШІ (штучний інтелект) непогано розбирається в автомобілях, щоб там не казали…
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Ось відповідь штучного інтелекту ChatGPT:
Звичайно, «крутість» автомобіля залежить від багатьох факторів, таких як дизайн, продуктивність, технологічність, функціональність та інше. Однак, я можу назвати п’ять автомобілів, які виглядають дорого, але коштують значно менше, ніж можна було б очікувати:
- Mazda MX-5 Miata — це компактний родстер, який виглядає дорого, але коштує в середньому більш доступну ціну. Цей автомобіль є одним з найбільш популярних спортивних автомобілів в світі завдяки своїй продуктивності, керованості та стилю.
- Subaru BRZ — це купе з двигуном на задній привод, який є одним з найбільш доступних спортивних автомобілів на ринку. Він пропонує вражаючу керованість та продуктивність за прийнятну ціну.
- Volkswagen Golf GTI — це хетчбек, який виглядає вражаюче, але коштує значно менше, ніж його конкуренти. Цей автомобіль має потужний турбований двигун та відмінну керованість, що робить його одним з найбільш популярних спортивних автомобілів.
- Hyundai Veloster N — це компактний хетчбек, який пропонує вражаючу продуктивність та дизайн за доступну ціну. Він має потужний турбований двигун та відмінну керованість, що робить його привабливим вибором для любителів спортивних автомобілів.
- Ford Mustang — це легендарний спортивний автомобіль, який виглядає дорого, але коштує досить доступно. Він пропонує потужний двигун, швидкість та розкішну зовнішність, що робить його одним з найпопулярніших.