Штучний інтелект ChatGPT, до якого днями отримали доступ українці, ніби-то може писати статті та інші грамотні тексти. Ми перевірили його інтелектуальні дані на трьох простих запитаннях для автомобілістів.

Якщо спробувати пояснити популярно, то нейромережа ChatGPT, яку ще називають чатботом на основі штучного інтелекту – це свого роду пошуковик нового покоління. У відповідь на конкретні запити він не видає сторінки усіх поспіль сайтів, як будь-яка з відомих пошукових систем, а генерує готову, закінчену відповідь – але побудовану, схоже, на базі тих самих загальнодоступних сайтів.

Велике досягнення творців ChatGPT у тому, що вони прописали чату принципи аналізу інформації з усієї безлічі інтернет-джерел. А ще – навчили його оформляти результат, в залежності від замовлення користувача, у завершений продукт. Який може мати вигляд чого завгодно: журналістської статті, наукової доповіді, студентського реферата, картини, відеороліка, музичного твору, судового рішення, комп’ютерної програми або навіть Закону держави.

Будьте певні: за кілька років штучний інтелект стане звичною справою у масових моделях авто. Вже сьогодні нейромережа претендує на статус консультанта для автомобіліста.

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Як ми змагалися зі штучним інтелектом

Згідно редакційних планів, реальний журналіст-людина мав сьогодні написати статтю на тему “Три дитячих запитання про авто”. І наш автор, узгодивши перелік запитань, засів за написання. Тим часом наш головний редактор “замовив” ті самі запитання нейромережі ChatGPT.

Журналіст-людина не знав, що він заочно змагається у професіоналізмі зі штучним інтелектом. Але навіть якщо б знав, і не відволікався на каву та спостерігання за снігопадом, він все одно б програв змагання у часі: ChatGPT впорався із завданням миттєво. Але в плані якості результат вийшов не таким однозначним. Дивіться самі.

Чому бензин смердючий?

Текст нейромережі (орфографію та пунктуацію зберігаємо)

Бензин має специфічний запах, який зазвичай описують як гострий та насичений. Цей запах з'являється через додавання до бензину речовин, які мають сильний запах. Один з основних компонентів бензину – це вуглеводні, такі як гексан, октан, декан та інші. Вони мають безбарвний та без запаху вигляд, але для безпеки та зручності використання до бензину додають невелику кількість спеціальних речовин, які мають дуже сильний запах, щоб можна було відчути протікання чи розлив бензину. Одна з таких речовин - етілмеркаптан - додається до бензину як запахова добавка, що робить його запах більш інтенсивним та відчутним.

Щирому автомобілісту запах бензину дорожчий за найвитонченіші аромати. Але питання про природу запаху бензину штучний інтелект нам не прояснив.

Етілмеркаптан має дуже низьку токсичність, але має сильний запах, що допомагає виявити втечу бензину або іншого палива з резервуарів або трубопроводів. Крім того, запах бензину може бути дуже корисним для автомобілістів, оскільки це дозволяє відчувати, коли запас бензину підходить до кінця і потрібно заправлятися. Отже, запах бензину з'являється через додавання до нього запахових речовин, що допомагають виявляти його витікання та використання, забезпечують безпеку та зручність використання палива.

Текст журналіста-людини

Характерний, специфічний і досить різкий запах автомобільному бензинові надає одна із його складових – бензол. Це речовина з високою леткістю, тому її присутність у паливі ефективно “ароматизує” бензин – навіть при тому, що частка бензолу у складі пального невелика. На початку масової автомобілізації, близько ста років тому, бензол підмішували в бензин, щоб підвищити октанове число. Але ближче до 1940-х років детонаційну стійкість пального почали забезпечувати за рахунок покращеної технології перегонки нафти. В наш час бензол в автомобільний бензин спеціально не додають, але він все одно є у паливі, залишаючись як побічний продукт нафтопереробки. За сучасними стандартами частка бензолу в товарних бензинах не повинна перевищувати 1%. Це все-таки досить мало, і тому автомобілісти з великим стажем відзначають, що 30 - 40 років тому бензин мав інший запах.

Оцінка редактора (людина)

Штучний інтелект неправий, характерний запах бензину дають його природні складові, а не спеціальні домішки. Схоже, чатбот сплутав бензин з газоподібним пальним, адже і в автомобільний пропан-бутан (LPG), і природний газ метан (CNG) додають саме етілмеркаптан – він же етантіол EtSH, для того, щоб вчасно виявляти протічки. Неправдивим є твердження, що етілмеркаптан малотоксичний, а пасаж про зв’язок запаху із залишком пального в баку взагалі не піддається розшифровці.

Чому у “Запорожця” двигун ззаду?

Текст нейромережі (орфографію зберігаємо)

Автомобіль Запорожець мав задньопривідну конструкцію з двигуном, розташованим ззаду, через те, що це була одна з найпоширеніших конструкцій автомобілів у 1960-х - 1970-х роках, коли автопром України перебував на початковому етапі розвитку.

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Причина, чому двигун розташовували ззаду, полягала у тому, що така конструкція дозволяла зменшити вагу автомобіля, знизити витрати на виробництво та збільшити питому потужність автомобіля. Крім того, це дозволяло збільшити місце для пасажирів та багажу в салоні автомобіля. Однак, з часом, у зв'язку зі зростанням вимог до безпеки на дорозі, змінилися вимоги до конструкції автомобілів, і задньопривідні автомобілі з двигунами ззаду поступово зникали з ринку.

“Дитяче запитання” від “Авто 24” про задньомоторне компонування ЗАЗів нейромережа частково прояснила. Але історію вітчизняного автопрому їй ще треба підучити.

Текст журналіста-людини

Задньомоторне компонування і тепер є однією з найраціональніших схем у машин бюджетного класу. У випадку з компактним (коротким) автомобілем дуже важливо, що передня частина кузова вільна від агрегатів і є більше простору для ніг пасажирів, дверних прорізів та колісних ніш. Тим більше, що для “Запорожця” було обрано великі для його класу 13-дюймові колеса.

Крім того, зібраний в єдиний модуль силовий агрегат – двигун з трансмісією – вигідний з точки зору виробництва, оскільки вимагає менше операцій при конвеєрному складанні. Нарешті, в експлуатації на брудних та засніжених шляхах такі автомобілі демонструють високу прохідність через те, що ведучі колеса добре завантажені розташованим над ними силовим агрегатом.

Ми так і не зрозуміли, чому штучний інтелект вирішив, що задньомоторні машини пішли у минуле через вимоги безпеки. Насправді причини інші.

В цілому у світі така архітектура була найбільш поширена у 1950-1960-х роках. Вона почала зникати лише у 1970-ті, коли з’явилися технології дешевих і довговічних шарнірів типу ШРУС для приводу передніх коліс. Крім того, сказали своє слово короткі двигуни, які вдалося компонувати впоперек машини біля передніх коліс – так розпочалася ера масового переднього приводу.

Оцінка редактора (людина)

Нейромережа в цілому права щодо причин поширення задньомоторної схеми, хоча не називає всіх чинників і помиляється з датами. Але головна причина відмови від заднього приводу аж ніяк не в вимогах безпеки. На передній привід світовий автопром перейшов через його технологічність та меншу собівартість, а ще – через можливість створювати на його базі ширшу гаму кузовів з великим вантажним відсіком. Нарешті, схоже, штучний інтелект не знає, що радянський автопром (власне, як і автопроми інших країн з неринковою економікою) не завжди підпорядковувався світовим тенденціям і часто розвивався за власними законами. Тому посилання на світову популярність заднього приводу в період створення “Запорожців” недоречне.

Чому у Land Rover запаска на капоті?

Текст нейромережі (орфографію зберігаємо)

Запасне колесо на капоті автомобіля Land Rover зазвичай має форму, яку ми називаємо "спарене колесо". Це означає, що воно має такий же розмір і профіль, як і чотири основні колеса автомобіля. Такий дизайн запасного колеса на капоті був введений з метою забезпечити більше місця в багажнику автомобіля. Він дозволяє зберегти вільний простір в багажнику для речей, які не можна скласти або вимагають більшої простору. Крім того, такий розташування запасного колеса також забезпечує легкий доступ до нього в разі необхідності заміни колеса на дорозі. Запасне колесо на капоті також додає автомобілю стильний і розпізнаваний вигляд, що є однією з характерних рис для Land Rover та інших вантажівок та позашляховиків.

Від відповіді на запитання про запаску на капоті Land Rover`ів нейромережа красиво ухилилася. Але і журналіст-людина не відразу з’ясував, у чому тут справа.

Текст журналіста-людини

Розташування запасного колеса на капоті погіршує огляд для водія і ускладнює доступ до двигуна. Але на алюмінієвому кузові перших “Ленд Роверів” не знайшлося іншого міцного місця, яке могло б витримати важку повнорозмірну запаску суворого позашляховика. Відносно плаский капот було найпростіше підсилити, щоби він міг нести на собі п’яте колесо.

Між іншим, власники екземплярів Land Rover з запаскою на задніх дверях скаржаться, що двері часто не витримують її ваги – з часом ламається їхній силовий каркас.

Оцінка редактора (людина)

Нейромережа або не знайшла конкретної відповіді в інтернеті, або неправильно зрозуміла запитання. Тому що, як студент на іспиті, відбулася загальними фразами про переваги зовнішнього розташування запаски. І не пояснила, чому старі Land Rover не возять її там, де інші позашляховики – на задньому борті або на боковині кузова.

Рекомендація Авто 24

Отже, на основі аналізу кількох суто автомобільних запитань можна зробити висновок, що штучному інтелекту ChatGPT ще зарано виступати в ролі автожурналіста і порадника для сотень тисяч автомобілістів. Але судячи з усього, сьогодні ми маємо справу лише з такою собі дослідною версією, і можливо, незабаром картина буде іншою. Але поки що запрошуємо наших читачів звертатись по інформацію до перевірених та надійних джерел.

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