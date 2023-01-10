Tesla буде блокувати функцію автопілоту водіям які неуважні на дорозі та допустили більше п’яти «примусових відключень автопілота».

Tesla оголосила про новий штраф для неуважних водіїв у своєму останньому бездротовому оновленні програмного забезпечення. Двотижневу заборону на використання повної бета-версії автономного водіння буде накладено на будь-якого водія, який зазнав п’яти «примусових відключень автопілота».

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Такі відключенні відбуваються, коли система автоматично вимикається на решту поїздки після надання водієві численних звукових і візуальних попереджень бути уважним.

У примітках до випуску оновлення програмного забезпечення 2022.44.30.5 зазначено:

«Повна версія автономного керування (бета) – для максимальної безпеки та підзвітності використання повного автономного керування (бета) буде призупинено, якщо буде виявлено неналежне використання. Неправильне використання — це коли ви або інший водій вашого транспортного засобу отримуєте п’ять «Примусових відключень автопілота». Відключення – це коли система автопілота вимикається на решту поїздки після того, як водій отримує кілька звукових і візуальних попереджень про неуважність. Відключення, ініційоване водієм, не вважається неналежним використанням і очікується від водія. Тримайте руки на кермі та будьте уважні. Використання будь-яких ручних пристроїв під час використання автопілота заборонено. Функцію FSD Beta можна видалити лише за допомогою цього методу призупинення, і вона буде недоступна приблизно два тижні».

Чи доречна двотижнева заборона на використання функції, за яку ви заплатили до 15 000 доларів? Вірте чи ні, але це покарання більш м’яке, ніж було раніше. До нового покарання Tesla видаляла користувачів із повної бета-версії безпілотного керування без будь-яких вказівок щодо того, коли вони можуть бути відновлені. Це могло тривати тижні або багато місяців, і це було повністю на розсуд Тесли. Принаймні зараз компанія кодифікувала свою процедуру покарання у щось чітке, що буде застосовуватися послідовно до всіх учасників бета-версії FSD.

Важливо пам’ятати, що, незважаючи на свою назву бета-версія повного автономного керування Tesla насправді не є технологією автономного керування. У кращому випадку це рівень 2 за шкалою автоматизації водіння Товариства автомобільних інженерів , яка все ще класифікується як система підтримки, яка вимагає постійної повної уваги водія. Наразі в Сполучених Штатах немає автомобілів рівня 3, що є найнижчою планкою за п’ятирівневою шкалою SAE, щоб їх називали «автономними».