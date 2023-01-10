Tesla будет блокировать функцию автопилота водителям, которые невнимательны на дороге и допустили более пяти «принудительных отключений автопилота».

Tesla объявила о новом штрафе для рассеянных водителей в своем последнем беспроводном обновлении программного обеспечения. Двухнедельный запрет на использование полной бета-версии автономного вождения будет наложен на любого водителя, подвергшегося пяти «принудительных отключениях автопилота».

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Такие отключения происходят, когда система автоматически выключается на остальную поездку после предоставления водителю многочисленных звуковых и визуальных предупреждений быть внимательным.

В примечаниях к выпуску обновления программного обеспечения 2022.44.30.5 указано:

«Полная версия автономного управления (бета) – для максимальной безопасности и подотчетности использование полного автономного управления (бета) будет приостановлено, если будет обнаружено неправильное использование. Неправильное использование – это когда вы или другой водитель вашего транспортного средства получаете пять «принудительных отключений автопилота». Отключение – это когда система автопилота выключается на остальную поездку после того, как водитель получает несколько звуковых и визуальных предупреждений о невнимательности. Отключение, инициированное водителем, не считается неправильным использованием и ожидается от водителя. Держите руки на руле и будьте внимательны. Использование ручных устройств во время использования автопилота запрещено. Функцию FSD Beta можно удалить только с помощью этого метода приостановки, и она будет недоступна примерно две недели».

Уместен ли двухнедельный запрет на использование функции, за которую вы заплатили до 15 000 долларов? Верьте или нет, но это наказание более мягкое, чем раньше. До нового наказания Tesla удаляла пользователей с полной бета-версии беспилотного управления без каких-либо указаний, когда они могут быть восстановлены. Это могло длиться недели или много месяцев, и это было полностью по усмотрению Теслы. По крайней мере, сейчас компания кодифицировала свою процедуру наказания во что-то четкое, что будет применяться последовательно ко всем участникам бета-версии FSD.

Важно помнить, что, несмотря на свое название бета-версия полного автономного управления, Tesla на самом деле не является технологией автономного управления. В лучшем случае это уровень 2 по шкале автоматизации вождения Общества автомобильных инженеров, которая все еще классифицируется как система поддержки, требующая постоянного полного внимания водителя. В Соединенных Штатах нет автомобилей уровня 3, что является самой низкой планкой по пятиуровневой шкале SAE, чтобы их называли «автономными».