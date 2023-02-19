Искусственный интеллект ChatGPT, к которому на днях получили доступ украинцы, может писать статьи и другие грамотные тексты. Мы проверили его интеллектуальные данные по трем простым вопросам для автомобилистов.

Если попытаться объяснить популярно, то нейросеть ChatGPT, которую еще называют чатботом на основе искусственного интеллекта – это своего рода поисковик нового поколения. В ответ на конкретные запросы он не выдает страницы всех сайтов подряд, как любая из известных нам поисковых систем, а генерирует готовый, законченный ответ – но построенный, похоже, на базе тех же общедоступных сайтов.

Большое достижение создателей ChatGPT состоит в том, что они прописали чату принципы анализа информации из всего множества интернет-источников. А еще – научили его оформлять результат в зависимости от заказа пользователя в завершенный продукт. Который может иметь вид чего угодно: журналистской статьи, научного доклада, студенческого реферата, картины, видеоролика, музыкального произведения, судебного решения, компьютерной программы или даже закона государства.

Будьте уверены: через несколько лет искусственный интеллект станет привычным делом в массовых моделях авто. Уже сегодня нейросеть претендует на статус консультанта для автомобилиста.

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Как мы соревновались с искусственным интеллектом

Согласно редакционным планам, реальный журналист-человек должен сегодня написать статью на тему "Три детских вопроса об автомобилях". И наш автор, согласовав список вопросов, засел за написание. Между тем наш главный редактор "заказал" те же вопросы нейросети ChatGPT.

Журналист-человек не знал, что он заочно соревнуется в профессионализме с искусственным интеллектом. Но даже если бы знал, и не отвлекался на кофе и наблюдение за снегопадом, он все равно проиграл бы соревнование на скорость: ChatGPT справился с задачей мгновенно. Но в плане качества результат получился не столь однозначным. Судите сами.

Почему бензин вонючий?

Текст нейросети (орфографию и пунктуацию сохраняем)

Бензин имеет специфический запах, обычно описываемый как острый и насыщенный. Этот запах появляется из-за добавления в бензин веществ, обладающих сильным запахом. Один из основных компонентов бензина – это углеводороды, такие как гексан, октан, декан и другие. Они имеют бесцветный и без запаха вид, но для безопасности и удобства использования в бензин добавляют небольшое количество специальных веществ, которые имеют очень сильный запах, чтобы можно было почувствовать утечку или разлив бензина. Одно из таких веществ – этилмеркаптан – добавляется к бензину как запаховая добавка, что делает его запах более интенсивным и ощутимым.

Настоящему автомобилисту запах бензина дороже самых изящных ароматов. Но вопрос о природе запаха бензина искусственный интеллект нам не прояснил.

Этилмеркаптан обладает очень низкой токсичностью, но обладает сильным запахом, что помогает обнаружить утечку бензина или другого топлива из резервуаров или трубопроводов. Кроме того, запах бензина может быть очень полезен автомобилистам, поскольку это позволяет чувствовать, когда запас бензина подходит к концу и нужно заправляться. Следовательно, запах бензина появляется из-за добавления в него запаховых веществ, которые помогают обнаруживать его утечку, обеспечивают безопасность и удобство использования топлива.

Текст журналиста-человека

Характерный, специфический и довольно резкий запах автомобильному бензину придает одна из его составляющих – бензол. Это вещество с высокой летучестью, поэтому его присутствие в топливе эффективно "ароматизирует" бензин - даже при том, что доля бензола в составе горючего невелика. В начале массовой автомобилизации около ста лет назад бензол подмешивали в бензин, чтобы повысить октановое число. Но ближе к 1940-м годам детонационную стойкость горючего начали обеспечивать за счет улучшенной технологии перегонки нефти. В настоящее время бензол в автомобильный бензин специально не добавляют, но он все равно есть в топливе, оставаясь как побочный продукт нефтепереработки. По современным стандартам доля бензола в товарных бензинах не должна превышать 1%. Это все-таки достаточно мало, и потому автомобилисты с большим стажем отмечают, что 30 – 40 лет назад бензин имел другой запах.

Оценка редактора (человек)

Искусственный интеллект неправ, характерный запах бензина дают его природные составляющие, а не специальные примеси. Похоже, чатбот спутал бензин с газообразным горючим, ведь и в автомобильный пропан-бутан (LPG), и природный газ метан (CNG) добавляют именно этилмеркаптан – он же этантил EtSH, для того, чтобы вовремя обнаруживать протечки. Неверно утверждение, что этилмеркаптан малотоксичный, а пассаж о связи запаха с остатком горючего в баке вообще не поддается расшифровке.

Почему у "Запорожца" двигатель сзади?

Текст нейросети (орфографию сохраняем)

Автомобиль “Запорожец” имел заднеприводную конструкцию с двигателем, расположенным сзади, потому что это была одна из самых распространенных конструкций автомобилей в 1960-х - 1970-х годах, когда автопром Украины находился на начальном этапе развития.

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Причина, почему двигатель располагали сзади, заключалась в том, что такая конструкция позволяла снизить вес автомобиля, снизить затраты на производство и увеличить удельную мощность автомобиля. Кроме того, это позволяло увеличить место для пассажиров и багажа в салоне автомобиля. Однако со временем в связи с ростом требований к безопасности на дороге изменились требования к конструкции автомобилей, и заднеприводные автомобили с двигателями сзади постепенно исчезали с рынка.

"Детский вопрос" от "Авто 24" о заднемоторной компоновке ЗАЗов нейросеть частично прояснила. Но историю отечественного автопрома ей еще предстоит подучить.

Текст журналиста-человека

Заднемоторная компоновка и сейчас является одной из самых рациональных схем у машин бюджетного класса. В случае с компактным (коротким) автомобилем очень важно, что передняя часть кузова свободна от агрегатов и имеется больше пространства для ног пассажиров, дверных проемов и колесных ниш. Тем более что для "Запорожца" были выбраны большие для его класса 13-дюймовые колеса.

Кроме того, собранный в единый модуль силовой агрегат – двигатель с трансмиссией – выгоден с точки зрения производства, поскольку требует меньше операций при конвейерной сборке. Наконец, в эксплуатации на грязных и заснеженных дорогах такие автомобили демонстрируют высокую проходимость из-за того, что ведущие колеса хорошо загружены расположенным над ними силовым агрегатом.

Мы так и не поняли, почему искусственный интеллект решил, что заднемоторные машины ушли в прошлое из-за требований безопасности. На самом деле, причины другие.

В целом в мире такая архитектура была наиболее распространена в 1950–1960-х годах. Она начала исчезать только в 1970-х, когда появились технологии дешевых и долговечных шарниров типа ШРУС для привода передних колес. Кроме того, сказали свое слово новые короткие двигатели, которые удавалось компоновать поперек машины у передних колес. Так началась эра массового переднего привода.

Оценка редактора (человек)

Нейросеть в целом права про причины распространения заднемоторной схемы, хотя не называет всех факторов и ошибается с датами. Но главная причина отказа от заднего привода отнюдь не в требованиях безопасности. На передний привод мировой автопром перешел благодаря его технологичности и меньшей себестоимости, а еще из-за возможность создавать на его базе более широкую гамму кузовов с большим грузовым отсеком. Наконец, похоже, искусственный интеллект не знает, что советский автопром (как и автопромы других стран с нерыночной экономикой) не всегда подчинялся мировым тенденциям и часто развивался по собственным законам. Поэтому ссылка чатбота на мировую популярность заднего привода в период создания "Запорожцев" неуместна.

Почему у Land Rover запаска на капоте?

Текст нейросети (орфографию сохраняем)

Запасное колесо на капоте автомобиля Land Rover обычно имеет форму, которую мы называем "спаренное колесо". Это означает, что оно имеет такой же размер и профиль, как и четыре основных колеса автомобиля. Такой дизайн запасного колеса на капоте был введен с целью обеспечить большее место в багажнике автомобиля. Он позволяет сохранить свободное пространство в багажнике для вещей, которые нельзя сложить или которые требуют большего пространства. Кроме того, такое расположение запасного колеса также обеспечивает легкий доступ к нему в случае необходимости замены колеса на дороге. Запасное колесо на капоте также придает автомобилю стильный и узнаваемый вид, что является одной из характерных черт для Land Rover и других грузовиков и внедорожников.

От ответа на вопрос о запаске на капоте Land Rover`ов нейросеть красиво уклонилась. Но и журналист-человек не сразу выяснил, в чем здесь дело.

Текст журналиста-человека

Расположение запасного колеса на капоте ухудшает обзор водителя и затрудняет доступ к двигателю. Но на алюминиевом кузове первых "Ленд Роверов" не нашлось другого крепкого места, которое могло бы выдержать тяжелую полноразмерную запаску сурового внедорожника. Относительно плоский капот было проще усилить, чтобы он мог нести на себе пятое колесо.

Между прочим, владельцы экземпляров Land Rover с запаской на задней двери жалуются, что дверь часто не выдерживает вес колеса – со временем ломается ее силовой каркас.

Оценка редактора (человек)

Нейросеть либо не нашла конкретного ответа в интернете, либо неправильно поняла вопрос. Потому что, как студент на экзамене, отделалась общими фразами о преимуществах внешнего расположения запаски. И не объяснила, почему старые Land Rover не возят ее там, где другие внедорожники – на заднем борту или боковине кузова.

Рекомендация Авто 24

Итак, на основе анализа нескольких чисто автомобильных вопросов можно заключить, что искусственному интеллекту ChatGPT еще рано выступать в роли автожурналиста и советчика для сотен тысяч автомобилистов. Но судя по всему, сегодня мы имеем дело лишь с такой себе опытной версией, и возможно, вскоре картина будет другой. Но пока приглашаем наших читателей обращаться за информацией к давно проверенным источникам.

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