Рождение одной из самых уважаемых и продвинутых автомобильных марок началось с неприятностей: с судебной тяжбы. Судья немецкого городка Цвиккау вряд ли догадывался, что принимает историческое решение.

Способный организатор и инженер Август Хорьх основал свою первую фирму в 1899 году, посвятил ее производству автомобилей и назвал A. Horch & Сie. В технике основатель разбирался хорошо, поскольку к своим тридцати успел поработать на вагоностроительном, литейном и судостроительном заводах, а главное, целых три года трудился на предприятии самого отца автомобиля Карла Бенца.

Август Хорьх облокотился на торпедо автомобиля своего имени. Horch 11/22 hp (1906 г.): 22 “лошадки”, 2,7 литра и 4 цилиндра в ряд.

Автомобили марки Horch считались успешными, поскольку были смелыми по конструкции, быстрыми и комфортабельными. Предприятие набирало силу, выпуская несколько сотен авто в год. Но кроме конструкторских и организаторских талантов, по рассказам современников, Август Хорьх имел еще одну важную черту характера – неуживчивость и безкомпромиссность. Не найдя общего языка по техническим вопросам с другими акционерами (спор касался нового 6-цилиндрового двигателя 1908 модельного года), Хорьх покинул компанию своего имени. Но тут же основал новую.

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И назвал ее, что естественно, своим именем - August Horch Automobilwerke GmbH. Что так же ожидаемо не понравилось владельцам первой компании: двух одинаковых автомобильных маркок не то что в мире (хотя такие случаи известны), а в одной Германии быть не должно. И старая фирма Horch подала на новую фирму Horch в суд. В 1910 году судья обязал ответчика – Августа Хорьха – изменить имя компании и выпускаемых ею автомобилей. У неунывающего инженера наготове уже был вариант бренда: Audi. Который суд и утвердил.

Основатель Audi за рулем своего первенца – Horch model 1 vis-a-vis. Следующее авто с берлинскими номерами – Horch Type 350 Sport Cabriolet с 4,0 R8. У роскошного Horch 853 Sport Cabriolet такой же рядный мотор, но в 5 л и при 120 л.с. На четвертом фото – А. Хорьх в 1936 г.

По рассказам людей, стоявших у истоков новой компании, подсказку автомобилестроителям дал мальчишка – сын одного из компаньонов Хорьха. Он зубрил латынь в соседней комнате, когда предприниматели обсуждали свои проблемы в гостиной. Гимназист вдруг перевел на латынь фразу, громко произнесенную кем-то из взрослых: «Выслушайте и другую сторону!»

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Первое его слово прозвучало как Audiatur – и акционеры поняли, что только что был озвучен латинский перевод немецкого horch – слушай! В приказном падеже это выглядело как Audi. «А почему бы и нет?» – вопросили друг у друга партнеры. Суд утвердил их вариант, владельцы старого завода и бренда Horch вопросов также не имели. Так Август Хорьх стал основателем еще одной успешной автомобильной компании – второй за 10 лет.

Не сразу, но уверенно Audi пробивалась в премиальный сегмент послевоенного рынка. Audi 100 Coupé S (1970 г.) – первое купе марки после тридцатилетнего перерыва.

Осталось добавить, что еще через 22 года Хорьх опять получил в подчинение свое первое детище – компанию Horch! Когда в 1932 г. четыре немецких автопроизводителя – Audi, Horch, DKW Wanderer – объединились в концерн Auto-Union, Август вошел в члены правления концерна и снова стал начальником для фирмы своего имени. В этот раз уже до самого конца ее существования.

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