Народження однієї з найбільш шанованих і розвинених автомобільних марок почалося з неприємностей: з судової тяганини. Суддя німецького містечка Цвіккау навряд чи здогадувався, що приймає історичне рішення.

Здібний організатор і інженер Август Хорьх заснував свою першу фірму в 1899 році, присвятив її виробництву автомобілів і назвав A. Horch & Сіе. В техніці засновник розбирався добре, оскільки до своїх тридцяти встиг попрацювати на вагонобудівному, ливарному та суднобудівному заводах, а головне, цілих три роки працював на підприємстві самого батька автомобіля Карла Бенца.

Август Хорьх позує, спершись на торпедо автомобіля свого імені. Horch 11/22 hp (1906 р.): 22 "конячки", 2,7 літра і 4 циліндри в ряд.

Автомобілі марки Horch вважалися успішними, оскільки були сміливими по конструкції, швидкими і комфортабельними. Підприємство набирало силу, випускаючи кілька сотень авто на рік. Але крім конструкторських і організаторських талантів, за розповідями сучасників, Август Хорьх мав ще одну важливу рису характеру – неуживчивість і безкомпромісність. Не знайшовши спільної мови з технічних питань з іншими акціонерами (спір стосувався нового 6-циліндрового двигуна 1908 модельного року), Хорьх покинув компанію свого імені. Але тут же заснував нову.

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І назвав її, що природно, своїм ім'ям – August Horch Automobilwerke GmbH. Що так само очікувано не сподобалося власникам першої компанії: двох однакових автомобільних марок не те що в світі (хоча такі випадки відомі), а в одній Німеччині бути не повинно. І стара фірма Horch подала на нову фірму Horch в суд. У 1910 році суддя зобов'язав відповідача – Августа Хорьха – змінити ім'я компанії і автомобілів які вона випускає. У безжурного інженера напоготові вже був варіант бренду: Audi. Який суд і затвердив.

Засновник Audi за кермом свого первістка – Horch model 1 vis-a-vis. Наступне авто з берлінськими номерами – Horch Type 350 Sport Cabriolet з 4,0 R8. У розкішного Horch 853 Sport Cabriolet такий же рядний мотор, але в 5 л і при 120 к. с. На четвертому фото – А. Хорьх біля цієї моделі.

За розповідями людей, які стояли біля витоків нової компанії, підказку автомобілебудівникам дав хлопчисько – син одного з компаньйонів Хорьха. Він зубрив латину в сусідній кімнаті, коли підприємці обговорювали свої проблеми у вітальні. Гімназист раптом перевів на латинь фразу, голосно вимовлену кимось із дорослих: "Вислухайте й іншу сторону!”.

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Перше його слово прозвучало, як Audiatur – і акціонери зрозуміли, що тільки що був озвучений латинський переклад німецького horch – слухай! У наказовому відмінку це виглядало як Audi. “А чому б і ні?" – запитали один у одного партнери. Суд затвердив їхній варіант, власники старого заводу і бренду Horch питань також не мали. Так Август Хорьх став засновником ще однієї успішної автомобільної компанії – другої за 10 років.

Не відразу, але впевнено Audi пробивалася в преміальний сегмент післявоєнного ринку. Audi 100 Coupé S (1970 р.) – перше купе марки після тридцятирічної перерви.

Залишилося додати, що ще через 22 роки Хорьх знову отримав у підпорядкування своє перше дітище – компанію Horch! Коли в 1932 р. чотири німецьких автовиробника – Audi, Horch, DKW та Wanderer – об'єдналися в концерн Auto-Union, Август увійшов в члени правління концерну і знову став начальником для фірми свого імені. Цього разу вже до самого кінця її існування.

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