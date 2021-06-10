Транспортные капсулы смогут передвигаться в герметичных туннелях со скоростью до 1200 километров в час. Дизайн транспортной инфраструктуры – туннелей и вокзалов – разрабатывает известная архитектор современности Заха Хадид.

Технология гиперлуп (hyperloop) – это наземный вид транспорта следующего поколения, концепцию которого предложил Илон Маск. Гиперлуп позволит путешествовать в капсулах по специальным трубам со скоростью более 1200 км/ч.

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"Из Милана в аэропорт Мальпенса за 10 минут" – такой лозунг у Hyperloop Italia. Расстояние, о котором идет речь, это около 50 километров, которые теоретически можно преодолеть на автомобиле за 50 минут, однако в реальной жизни, из-за постоянных пробок, дорога занимает гораздо больше времени.

Капсулы гиперлупа имеют длину около 20 метров и диаметр 2,7 метра. Энергию для работы транспортной системы должны полностью обеспечивать солнечные панели, размещенные на крышах портов и самих туннелях гиперлупа.

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects недавно присоединилось к работе над проектом Hyperloop Italia в области инфраструктуры. По словам генерального директора Hyperloop Italia Бибопа Греста, транспортные узлы Hyperloop будут интуитивно понятными для навигации, полностью интегрированными в городской контекст, безопасными, удобными, доступными и созданными с новым поколением экологически чистых материалов из вторичных материалов.

Это прототип для одной из будущих станций Hyperloop от Zaha Hadid Architects.