Транспортні капсули зможуть пересуватись у герметичних тунелях зі швидкістю до 1200 кілометрів на годину. Дизайн транспортної інфраструктури – тунелів та вокзалів – розробляє найвідоміша архітекторка сучасності Заха Хадід.

Технологія гіперлуп (hyperloop) – це наземний вид транспорту наступного покоління, концепцію якого запропонував Ілон Маск. Гіперлуп дозволить подорожувати в капсулах по спеціальних трубах зі швидкістю більш як 1200 км/год.

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“З Мілану до аеропорту Мальпенса за 10 хвилин” – таке гасло має Hyperloop Italia. Відстань, про яку йде мова, це близько 50 кілометрів, які теоретично можна подолати на автомобілі за 50 хвилин, однак в реальному житті, через постійні затори, дорога займає набагато більше часу.



Капсули гіперлупу мають довжину близько 20 метрів і діаметр 2,7 метра. Енергію для роботи транспортної системи повинні повністю забезпечувати сонячні панелі, розміщені на дахах портів та самих тунелях гіперлуп.



Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects нещодавно долучилось до роботи над проєктом Hyperloop Italia в області інфраструктури. За словами генерального директора Hyperloop Italia Бібопа Греста, транспортні вузли Hyperloop будуть інтуїтивно зрозумілими для навігації, повністю інтегрованими в міський контекст, безпечними, зручними, доступними та створеними з новим поколінням екологічно чистих матеріалів із вторинних матеріалів.

Це прототип для однієї з майбутніх станцій Hyperloop від Zaha Hadid Architects.