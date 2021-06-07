Поки у всьому світі намагаються вивести на дороги автономні таксі, там, де немає доріг, шукають інших можливостей для комфортного та екологічно чистого транспортування. Моторні човни безпілотники можуть стати рішенням для таких міст, як Амстердам та Венеція.

Канали столиці Нідерландів використовувались для транспортування задовго до того, як автомобілі та вантажівки, з чадними двигунами, почали пересуватись вузькими вулицями. Тепер же понад 100 кілометрів міських каналів міста можуть перетворитись на першу у світі автономну транспортну мережу.

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Амстердамський інститут передових рішень для столиці та Массачусетський технологічний інститут співпрацюють над проектом під назвою Roboat (поєднання слів “робот” та “човен”), метою якого є розробка нових способів плавання по водних шляхах світу без людської руки за кермом.

Стефан ван Дейк, директор з питань інновацій в Амстердамському інституті, сказав, що ця технологія “дуже актуальна в складних портових операціях, де є багато суден, кораблів, причалів та пірсів. Там ви дійсно можете покращити безпеку за допомогою автономних систем, але також зробити її більш ефективною та перейти на цілодобовий режим”.

На нещодавній демонстрації, один 4-метровий електричний човен проплив повз повну копію торгового судна “Амстердам” 18 століття, показуючи картину морського минулого міста та його майбутнього. Автономний човен повинен навчитися маневрувати за допомогою руху в каналах Амстердама, де повно приватних човнів та круїзів по каналах для туристів.

Роботи мають помаранчеві гвинти та чотири рушія, що живляться від електричної батареї. Вони можуть ходити по воді зі швидкістю близько 6 кілометрів на годину і здатні працювати протягом 12–24 годин, залежно від типу акумулятора та завантаження.

Керування здійснюється віддалено за допомогою комп’ютера, який обробляє дані з камер та датчиків, що сканують ділянки навколо судна, виявляючи нерухомі та рухомі об’єкти. Судна модульні, тому їх можна легко адаптувати для різних цілей – перевезення вантажу чи пасажирів. Розробники кажуть, що їм ще потрібно від двох до чотирьох років, щоб вдосконалити технологію самокерування.

“Це головним чином тому, що ми хочемо бути абсолютно впевненими в тому, що зможемо безпечно орієнтуватися в каналах. Зараз у нас є автономність, але одним із наступних кроків є переконання, що ми можемо насправді вирішити будь-яку ситуацію, з якою ми можемо зіткнутися в каналах”, – сказав один із розробників автономних човнів Ренс Доорнбуш.

Існують також певні законодавчі перешкоди для того, аби самохідні човни почали курсувати каналами Амстердаму. Розробники працюють над вирішенням і цього питання. Наприклад, камери та сканери човнів розроблені таким чином, щоб не ідентифікувати людей “в полі зору”, аби не мати проблем з конфіденційністю інформації.

Фото: автономний електричний човен Roboat / Associated Press