Электромобили поражают не только своими характеристиками, но и ценами. Все они будут выпущены очень малым тиражом.

Имя бывшего французского гонщика Бруно Лаффита, начавшего карьеру еще в восьмидесятых годах и недавно отметившего 50-летний юбилей, уже не впервые возникает в автобизнесе.

Читайте также: Porsche проектирует гиперкар с аккумулятором нового поколения

Восемь лет назад он стал одним из основателей и идеологов эмиратской компании Zarooq, мелкосерийно выпускавшей внедорожное багги Sand Racer. В 2018 году фирмы Zarooq не стало, и спустя еще два года Бруно Лаффит открыл в Лос-Анджелесе предприятие Laffite Supercars, чтобы выпускать улучшенный SandRacer. Однако багги Laffite X-Road было сделано только в нескольких экземплярах, и бизнес снова пришлось закрыть. Теперь Бруно предпринял третью попытку закрепиться в состоянии автопроизводителей.

Новая компания Laffite Automobili основана в Турине, а главным партнером и инвестором Лаффита стал бизнесмен Паскаль Коэн, вступивший в должность генерального директора. Для создания дизайна будущих моделей привлечено ателье GFG Style (Giorgetto and Fabrizio Giugiaro), а разработку и будущее производство машин отвечает туринская фирма LM Gianetti, которая занимается выпуском гоночных машин с 1966 года.

В компании Laffite Automobili решили не размениваться по мелочам и подготовили сразу три новых модели. Все они электрические, хотя обещанное звуковое сопровождение в духе лучших гоночных машин прежних лет. Три электромобиля имеют разную концепцию, но их сочетает унифицированная конструкция: углепластиковый монокок со стальными подрамниками, двухрычажные подвески типа Push-Rod (с горизонтальными амортизаторами), задний привод и почти одинаковые электрические компоненты с зарядным устройством мощностью 350 кВт. Даже углепластиковые сиденья у всех машин лишены регулировок, зато можно подогнать руль и педали.

Самая интересная модель называется Laffite Atrax. Это идейный наследник почившего багги SandRacer: купе с регулируемым дорожным просветом (три положения) и высокопрофильными шинами заточено под скорую езду барханами и дюнами. Atrax длиной в пять метров и высотой 1,5 метра имеет трехместный салон (посадочная формула 2+1), а из подвижных аэродинамических элементов не только антикрыло, но и задний диффузор.

Купе предложено в двух конфигурациях. Дорожный вариант Stradale отличается от базового внедорожного другой конфигурацией воздухозаборников и багажником на месте запасного колеса. Технически они одинаковы: на задней оси установлен единственный электромотор с двухступенчатой трансмиссией, заявленная отдача – 1151 л. и 2500 Нм. Электромобиль массой 2200 кг может разогнаться до сотни за 3,8 с, максимальная скорость – 240 км/ч, а полного заряда батареи должно хватить на 440 км пробега (емкость не указана). Laffite Atrax будет выпущен тиражом 26 экземпляров, цена - от 1,69 млн долларов, а начало поставок запланировано на март 2024 года.

Вторая модель – гиперкар Laffite LM1, являющийся гоночным прототипом, адаптированным для дорог общего пользования. Двухместное купе (сиденья установлены со смещением) длиной 5,2 м и высотой всего 1050 мм весит 1650 кг. Здесь также электромотор дополнен двухступенчатой трансмиссией, но пиковая отдача ниже, чем у багги: 1151 л.с. и 1600 Нм. Максимальная скорость – 350 км/ч, время разгона до сотни – 1,98 с, а дальность хода – 410 км. По плану будет выпущено 24 машины ценой 2,4 млн долларов за штуку. Laffite LM1 должна выйти на рынок первой уже в январе следующего года.

А на июнь 2024-го запланирован старт продаж третьей модели – Laffite Barchetta. Это переосмысленный и переделанный вариант проекта Bandini Dora, который студия GFG Style представила еще в 2020 году, но он остался невостребованным. Дизайн машины изменен, но общая конструкция с алюминиевыми дугами безопасности, сделанными по мотивам Halo у формульных болидов.

Новая Barchetta длиной в пять метров и высотой 1,2 м предложена в трех версиях. Базовый вариант G1 имеет один общий передний обтекатель для двух седоков, версия G2 имеет два раздельных обтекателя (для удобства посадки они поднимаются при открытии двери), а Barchetta Coupe оснащена углепластиковой крышей, которая поднимается и сдвигается вперед вместе с лобовым стеклом.

Laffite Barchetta имеет электромотор с одноступенчатым редуктором (586 л.с., 990 Нм). Машина массой 1700 кг может набрать 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость – 320 км/ч. Заявленная дальность хода на одной зарядке — 390 км. Будет выпущено 26 машин, цена – от 1,7 млн. долларов.