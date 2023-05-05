Електромобілі вражають не тільки своїми характеристиками але й цінами. Усі вони будуть випущені дуже малим тиражом.

Ім'я колишнього французького гонщика Бруно Лаффіта, який розпочав кар'єру ще у вісімдесятих роках і нещодавно відзначив 50-річний ювілей, уже не вперше виникає в автобізнесі.

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Вісім років тому він став одним із засновників та ідеологів еміратської компанії Zarooq, яка дрібносерійно випускала позашляхове баггі Sand Racer. У 2018 році фірми Zarooq не стало, і ще через два роки Бруно Лаффіт відкрив у Лос-Анджелесі підприємство Laffite Supercars, щоб випускати покращений SandRacer. Однак баггі Laffite X-Road було зроблено лише в кількох екземплярах, і бізнес знову довелося закрити. Тепер Бруно зробив третю спробу закріпитись у стані автовиробників.

Нова компанія Laffite Automobili заснована в Турині, а головним партнером та інвестором Лаффіта став бізнесмен Паскаль Коен, який обійняв посаду генерального директора. Для створення дизайну майбутніх моделей залучено ательє GFG Style (Giorgetto and Fabrizio Giugiaro), а за розробку та майбутнє виробництво машин відповідає туринська фірма LM Gianetti, яка займається випуском гоночних машин з 1966 року.

У компанії Laffite Automobili вирішили не розмінюватися на дрібниці і підготували відразу три нові моделі. Усі вони електричні, хоча обіцяний звуковий супровід у дусі найкращих гоночних машин колишніх років. Три електромобілі мають різну концепцію, але їх поєднує уніфікована конструкція: вуглепластиковий монокок із сталевими підрамниками, двоважільні підвіски типу Push-Rod (з горизонтальними амортизаторами), задній привід та майже однакові електричні компоненти із зарядним пристроєм потужністю 350 кВт. Навіть вуглепластикові сидіння у всіх машин позбавлені регулювань, зате можна підігнати кермо та педалі.

Найцікавіша модель називається Laffite Atrax. Це ідейний спадкоємець спочившего баггі SandRacer: купе з регульованим дорожнім просвітом (три положення) і високопрофільними шинами заточено під швидку їзду барханами і дюнами. Atrax довжиною п'ять метрів та висотою 1,5 метра має тримісний салон (посадкова формула 2+1), а з рухомих аеродинамічних елементів не тільки антикрило, а й задній дифузор.

Купе запропоновано у двох конфігураціях. Дорожній варіант Stradale відрізняється від базового позашляхового іншою конфігурацією повітрозабірників та багажником на місці запасного колеса. Технічно вони однакові: на задній осі встановлений єдиний електромотор із двоступінчастою трансмісією, заявлена віддача – 1151 к.с. та 2500 Нм. Електромобіль масою 2200 кг може розігнатися до сотні за 3,8 с, максимальна швидкість - 240 км/год, а повного заряду батареї має вистачити на 440 км пробігу (ємність не вказана). Laffite Atrax буде випущено тиражем 26 екземплярів, ціна — від 1,69 млн доларів, а початок поставок заплановано на березень 2024 року.

Друга модель - гіперкар Laffite LM1, що є гоночним прототипом, адаптованим для доріг загального користування. Двомісне купе (сидіння встановлені зі зміщенням) довжиною 5,2 м та висотою всього 1050 мм важить 1650 кг. Тут також електромотор доповнений двоступінчастою трансмісією, але пікова віддача нижча, ніж у баггі: 1151 л.с. та 1600 Нм. Максимальна швидкість – 350 км/год, час розгону до «сотні» – 1,98 с, а дальність ходу – 410 км. За планом буде випущено 24 машини ціною 2,4 млн. доларів за штуку. Laffite LM1 має вийти на ринок першим уже в січні наступного року.

А на червень 2024-го заплановано старт продажу третьої моделі - Laffite Barchetta. Це переосмислений та перероблений варіант проекту Bandini Dora, який студія GFG Style представила ще у 2020 році, але він залишився незатребуваним. Дизайн машини змінений, але загальна конструкція з алюмінієвими дугами безпеки, зробленими за мотивами Halo у формульних болідів.

Нова Barchetta завдовжки п'ять метрів та висотою 1,2 м запропонована у трьох версіях. Базовий варіант G1 має один загальний передній обтічник для двох сідоків, версія G2 має два роздільні обтічники (для зручності посадки вони піднімаються під час відкриття дверей), а Barchetta Coupe оснащена вуглепластиковим дахом, який піднімається та зсувається вперед разом із лобовим склом.

Laffite Barchetta має електромотор з одноступінчастим редуктором (586 к.с., 990 Нм). Машина масою 1700 кг може набрати 100 км/год за 3,5 секунди, максимальна швидкість — 320 км/год. Заявлена дальність ходу однією зарядці — 390 км. Буде випущено 26 машин, ціна — від 1,7 млн. доларів.