Через 60 лет после основания, и семь, после закрытия, фирма снова в деле.

Нынешняя попытка спасения итальянской марки De Tomaso Automobili – вторая по счету. В 2009 году обанкротившуюся фирму выкупил Жан Марио Россиньоло, однако перезапуск бренда провалился. Сейчас за дело взялась компания Apollo Automobile и 4 июля она покажет первый автомобиль под названием Project P.

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Из истории De Tomaso: основана в 1959 году итальянским предпринимателем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо. Специализировалась на спортивных автомобилях. Некоторое время была довольно успешной, в штате работали лучшие специалисты Ferrari Lamborghini, владела ателье Ghia, с 1976 по 1993 компании De Tomaso принадлежал бренд Maserati, а с 1973 по 2000 – производитель мотоциклов Moto Guzzi. Самыми известными моделями марки являются Pantera и Deauville.



Фото: De Tomaso Pantera 1984 года / RM Sotheby's

В 2008 году компания обанкротилась, а в следующем году торговую марку De Tomaso выкупил предприниматель Жан Марио Росиньоло. Арендовав завод Pininfarina в Грульяско и взяв государственную ссуду, новый владелец обещал начать производство автомобилей в 2011 году и даже презентовал на Женевском автосалоне 2011 прототип седана De Tomaso Deauville Concept. И вскоре выяснилось, что для нового владельца De Tomaso была источником полулегальных доходов – значительная часть одолженых средств присваивалась в тот или иной способ. Жан Марио Росиньоло вместе со своим сыном Лукой оказались под следствием, а позже предстали перед судом. Вердикт был вынесен только в феврале 2019 года: оба Росиньоло признаны виновными и осуждены Туринским судом за банкротство De Tomaso.

В июле 2012 года Жан Марио и Лука Росиньоло оказались под следствием по обвинениям в присвоении и растрате 7,5 миллионов евро, а тем временем права на торговую марку De Tomaso вновь были выставлены на продажу.

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На этот раз покупателем выступил инвестиционный фонд с Гон-Конге Ideal Team Ventures, который приобрел марку в 2015 году за 1,050,000 евро. В следующем году Team Ventures также стала владельцем немецкого производителя суперкаров Gumpert – позднее название компании было изменено на Apollo Automobil GmbH, в то время как Роланд Гумперт возглавил новую компанию Gumpert Aiways, в названии которой есть отсылка к китайскому производителю электрокаров, который помог с разработкой электрического спорткара Nathalie.

После всех этих темных времен De Tomaso все же возвращается к жизни под крылом Ideal Team Ventures и с помощью команд Aiways, Apollo и Roland Gumpert. Причем возвращается в свою 60-ю годовщину да еще и со знаковым автомобилем, потому что за названием Project P, скорее всего, стоит современная итерация знаменитого спорткара Pantera.

De Tomaso Pantera – среднемоторный суперкар оснащен V8 от Ford, который выпускался с начала 70-х в течение примерно 20 лет. К слову, попытку возродить “Пантеру” также осуществило ателье Ares Design, которое использует для своей машины шасси и агрегаты Lamborghini.

Презентация De Tomaso P Project состоится 4 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

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