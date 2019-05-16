Через 60 років після заснування і сім, після закриття, фірма знову в справі.

Нинішня спроба порятунку італійської марки De Tomaso Automobili – друга за рахунком. У 2009 році збанкрутілу фірму викупив Жан Маріо Россіньоло, однак перезапуск бренду провалився. Зараз за справу узялась компанія Apollo Automobile і 4 липня вона покаже перший автомобіль під назвою Project P.

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З історії De Tomaso: заснована у 1959 році італійським підприємцем аргентинського походження Алехандро де Томазо. Спеціалізувалась на спортивних автомобілях. Певний час була досить успішною, у штаті працювали кращі спеціалісти Ferrari Lamborghini, володіла ательє Ghia, з 1976 по 1993 компанії De Tomaso належав бренд Maserati, а з 1973 по 2000 – виробник мотоциклів Moto Guzzi. Найвідомішими моделями марки є Pantera та Deauville.



Фото: De Tomaso Pantera 1984 року / RM Sotheby's

У 2008 році компанія збанкрутіла, а наступного року торгову марку De Tomaso викупив підприємець Жан Маріо Росіньоло. Орендувавши завод Pininfarina у Грульяско і узявши державну позику, новий власник обіцяв розпочати виробництво автомобілів у 2011 році й навіть презентував на Женевському автосалоні 2011 прототип седана De Tomaso Deauville Concept. Та незабаром з’ясувалось, що для нового власника De Tomaso була джерелом напівлегальних доходів – значна частина позижених коштів привласнювалась у той чи інший спосіб. Жан Маріо Росіньоло разом зі своїм сином Лукою опинились під слідством, а пізніше постали перед судом. Вердикт був винесений лише у лютому 2019 року: обидва Росіньоло визнані винними і засуджені Туринським судом за банкрутство De Tomaso.

В липні 2012 року Жан Маріо та Лука Росіньоло опинились під слідством за звинуваченнями у привласненні й розтраті 7,5 мільйонів євро, а тим часом права на торгову марку De Tomaso знову були виставлені на продаж.

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Цього разу покупцем виступив інвестиційний фонд з Гон-Конгу Ideal Team Ventures, який придбав марку у 2015 році за 1,050,000 євро. Наступного року Team Ventures також стала власником німецького виробника суперкарів Gumpert – пізніше назву компанії було змінено на Apollo Automobil GmbH, в той час як Роланд Гумперт очолив нову компанію Gumpert Aiways, у назві якої є відсилка до китайського виробника електрокарів, котрий допоміг з розробкою електричного спорткара Nathalie.

Після усіх цих темних часів De Tomaso все ж повертається до життя під крилом Ideal Team Ventures і з допомогою команд Aiways, Apollo та Roland Gumpert. Причому повертається у свою 60-ту річницю та ще й зі знаковим автомобілем, бо за назвою Project P, скоріш за все, стоїть сучасна ітерація славнозвісного спорткара Pantera.

De Tomaso Pantera – середньомоторний суперкар оснащений V8 від Ford, який випускався з початку 70-х протягом приблизно 20 років. До слова, спробу відродити “Пантеру” також здійснило ательє Ares Design, яке використовує для своєї машини шасі й агрегати Lamborghini.

Презентація De Tomaso Project P відбудеться 4 липня на Фестивалі швидкості у Гудвуді.

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