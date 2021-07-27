Индийское тюнинг-ателье Dream customs презентовало неплохой клон Ford Mustang 1969 года. Культовый масл-кар воссоздали на базе бюджетного Hyundai Accent 2009 года.

Причем получилось все не так уж плохо. Да, это не точная копия Форд Мустанг 1969, но получилось очень похоже. У авто характерный силуэт с длинным капотом, круглые фары и знакомый дизайн кормы.

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Разве что пропорции переднего свеса слишком уж велики – это объясняется переднеприводной компоновкой. Ну и не едет такой Mustang как оригинал, ведь мотор остался от Hyundai Accent.

Тем не менее клон Ford Mustang готовы выпускать мелкими партиями на продажу. Оценили его в 10 тыс. долларов.