Індійське тюнінг-ательє Dream customs презентувало непоганий клон Ford Mustang 1969 року. Культовий масл-кар відтворили на базі бюджетного Hyundai Accent 2009 року.

Причому, вийшло все не так уже й погано. Так, це не точна копія Форд Мустанг 1969, але вийшло дуже схоже. У авто характерний силует з довгим капотом, круглі фари і знайомий дизайн корми.

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Хіба що пропорції переднього звису надто вже великий - це пояснюється передньопривідною компоновкою. Ну і не їде такий Mustang як оригінал, адже мотор залишився від Hyundai Accent.

Проте, клон Ford Mustang готові випускати дрібними партіями на продаж. Оцінили його в 10 тис. доларів.