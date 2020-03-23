Пока в центре Киева работали эвакуаторы, автомобилей на Майдане не было. Но как только они передислоцировались на другие улицы, здесь снова сделали паркинг.

На Майдане Независимости в Киеве въезд и стоянка запрещена. Об этом свидетельствуют дорожные знаки. И ездить здесь опасно – очень много пешеходов. Однако очень многие автомобили стоят здесь, и довольно долго. Активисты "Останови Лося" наклеивали таким людям предупредительные наклейки и вызвали полицию. Таким образом за несколько часов совместными усилиями Майдан был расчищен от автомобилей.

Смотрите видео о паркинге на Майдане Независимости:

Напомним, в Киеве эвакуация авто продолжается, несмотря на карантин.