Поки в центрі Києва працювали евакуатори, автомобілів на Майдані не було. Але як тільки вони передислокувались на інші вулиці, тут знову зробили паркінг.

На Майдан Незалежності в Києві в’їзд та стоянка заборонена. Про це свідчать дорожні знаки. Та й їздити тут небезпечно – дуже багато пішоходів. Однак дуже багато автомобілів стоять тут, і досить довго. Активісти “Зупини Лося” наклеювали таким людям попереджувальні наклейки та викликали поліцію. Таким чином, за кілька годин спільними зусиллями Майдан було розчищено від автомобілів.

Дивіться відео про паркінг на Майдані Незалежності:

Нагадаємо, в Києві евакуація авто продовжується, незважаючи на карантин.