В Винницкой области в пункте пропуска Могилев-Подольский-Отач ГБР задержало сразу три Rolls-Royce. Автомобили пытались вывезти в Молдову, причем их владельцы очень интересны.

ГБР сообщает, что граждане Шкурддода А. и Битяк М. хотели выехать из Украины на Rolls-Royce Phantom, 2019 (номер АА0001РР) и Rolls-Royce Cullinan 2021 с номером АА0001НС.

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Оба авто зарегистрированы за ООО "Карпе Ренталс", расположенном в Киеве на Спортивной пл., 1 (ТЦ "Гулливер"). По информации ГБР, ими пользуется владелец "Гулливера", а также сетей магазинов "Эльдорадо" и "Технополис" Виктор Полищук, являющийся родственником экс-президенту России Дмитрию Медведеву.

Затем в том же пункте пропуска ГБР был задержан еще один Rolls-Royce Cullinan 2019 на номерах КА0025ММ. Он зарегистрирован на гражданку России 2019 рождения Андриану Андреевну Иманали. По предварительным данным, это дочь гражданина РФ и криминального авторитета Иманали Андриана Михайловича, также известного как “Андрей Ростовский” или “Полузверь”.