У Вінницькій області у пункті пропуску Могилів-Подільський-Отач ДБР затримало одразу три Rolls-Royce. Автомобілі намагалися вивезти до Молдови, причому їхні власники – дуже цікаві.

ДБР повідомляє, що громадяни Шкурддода А. та Бітяк М. хотіли виїхати з України на Rolls-Royce Phantom, 2019 року (номер АА0001РР) та Rolls-Royce Cullinan 2021 року з номером АА0001НС.

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Обидва авто зареєстровані за ТОВ "Карпе Ренталс", що розташовано в Києві на Спортивній пл., 1 (ТЦ "Гулівер"). За інформацією ГБР, ними користується власник “Гулівера”, а також мереж магазинів “Ельдорадо” та “Технополіс” Віктор Поліщук, який є родичем екс-президенту Росії Дмитру Медведєву.

Потім у тому ж пункті пропуску ГБР затримали ще один Rolls-Royce Cullinan 2019 на номерах КА0025ММ. Він зареєстрований на громадянку Росії 2019 року народження Андріану Андріївну Іманалі. За попередніми даними, це дочка громадянина РФ та кримінального авторитету Іманалі Андріана Михайловича, також відомого як Андрій Ростовський або “Полузверь”.